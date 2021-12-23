Рязанцев поразил кортеж из 20 полицейских машин на улицах города

Рязанцев поразил кортеж из 20 полицейских машин по улицам города.

Ранним утром 23 декабря по центральным улицам Рязани проехал кортеж из двадцати (20) полицейских машин. Все автомобили аккуратно ехали друг за другом с проблесковыми маячками. Рязанцев, которые стали свидетелями проезда кортежа, это зрелище поразило. В комментариях в паблике НРВК, где и опубликовали видео, начали активно строить предположения:

«К нам едет ревизор. Вот за что я обожаю классику, всегда актуальна»;

«Народ свой оберегать спешат?»;

«Никак замминистра МВД пожаловал»;

«Новые машины они гнали без номеров. Разбудили сегодня на Островского».

В действительности все оказалось проще. Как сообщили «КП-Рязань» в УМВД России по Рязанской области, на видео попал плановый разъезд патрульных автомобилей к местам дислокации. Это обычная практика.

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