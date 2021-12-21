Рязанке Милане Беляевой, выпавшей с четвертого этажа, срочно требуется помощь.

18-летней рязанке Милане Беляевой срочно требуется помощь врачей-реабилитологов. В ноябре 2020 года девушка-подросток выпала из окна четвертого этажа.

В результате происшествия Милана серьезно травмировала позвоночник, сломала бедро, а также получила множество других травм и ушибов.

Уже больше года девушка находится в лежачем положении, практически без движения. Специалисты прогнозировали только несколько месяцев наблюдения в стационаре, но пошел уже второй год, Милане становится только хуже.

«У Миланы появилась спутанность сознания, возникли трудности в формировании речи. Отсутствие правильного лечения, реабилитации и должного регулярного ухода привели к тому, что девушка испытывает непреодолимую утомляемость, большую часть времени девочка спит», - сообщает благотворительный фонд «Большие дела».

На реабилитацию Милане Беляевой необходимо 535 500 рублей. К настоящему моменту неравнодушные люди собрали уже 173 950 рублей.

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