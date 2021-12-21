Одну из рязанских школ полностью закрыли на карантин

Клепиковская школа №1. Фото: издательство "Пресса".

Со вторника, 21 декабря, полностью прекращены занятия в Клепиковской школе №1. Причиной для такого решения стал заметный рост заболеваемости ОРВИ среди учащихся. Особенно много заболевших – дети в возрасте от семи до 14 лет – сообщает издательство «Пресса».

Также наши коллеги сообщают, что 20 декабря на приеме в поликлинике побывали 82 ребенка – это в два раза больше, чем в обычные осенне-зимние дни.

Ситуацию прокомментировали начальник районного управления образования Евгений Овчинников и специалист Роспотребнадзора Лариса Мишкина.

- Заболеваемость ОРВИ достигла такого порога, что возникла необходимость закрыть школу на недельный карантин, - сказал Евгений Сергеевич.

- Во время карантина в коридорах и классах проведут обработку-дезинфекцию, - добавила Лариса Алексеевна.