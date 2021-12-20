Эвакуация и хранение задержанных авто подорожают в Рязанской области

С 1 января 2022 года вырастут тарифы на эвакуацию и хранение задержанных авто в Рязанской области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 1 января 2022 года вырастут тарифы на эвакуацию и хранение задержанных авто в Рязанской области. Соответствующее постановление выпустила Региональная энергетическая комиссия.

Так, за перемещение задержанного транспортного средства по территории Рязани и за пределами города на расстояние до 20 километров его владельцу придется заплатить 2000 руб. (было 1918) за эвакуатор без крано-манипуляторной установки и 3488 руб. (было 3344) – с ней.

Речь в данном случае о ТС массой до 3,5 тонны. Стоимость их хранения на специализированной стоянки при этом увеличивается с 41,5 руб. за час до 43,3 руб.

С полными расценками можно ознакомиться в самом постановлении.