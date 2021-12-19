Беленецкий пригрозил уволить ответственных за проблемные рязанские стройки

18 декабря на заседании штаба по вопросам гражданского строительства замгубернатора Евгений Беленецкий резко высказался по поводу срыва сроков строительства ряда объектов.

18 декабря на заседании штаба по вопросам гражданского строительства замгубернатора Евгений Беленецкий резко высказался по поводу срыва сроков строительства ряда объектов. Речь, очевидно, идет о социальных объектах, возводимых в Рязанской области за бюджетные деньги.

Беленецкий заявил, что по итогам 2021 года будут приняты кадровые решения «по неспособным», причем еще до наступления 2022-го.

«Кто не справился со своей задачей, могут не тратить время на объяснения. Необходимо набраться мужества и самим уйти с должности, либо придется уйти с позором», - цитирует замгубернатора пресс-служба регионального правительства.

Относительно каких конкретно объектов есть серьезные претензии, Беленецкий пока конкретизировать не стал. Отметил лишь, что для некоторых эти слова «послужат мотивацией».