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Происшествия18 декабря 2021 15:44

Момент ДТП с тремя машинами на Московском шоссе попал на видео

Опасную торопливость проявил водитель, который буксировал другую легковушку
Источник:kp.ru
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На Московском шоссе в Рязани днем 17 декабря случилось ДТП с участием трех автомобилей. Картина случившегося стала ясна после публикации группой «Дороги Рязани» записи с городской камеры видеонаблюдения.

Водитель Renault, буксируя «Ладу», излишне разогнался, и в момент выезда на перекресток с улицей Мервинской со стороны ТРЦ «Премьер» для него уже горел красный. Сначала легковушки по касательной столкнулись между собой, затем Renault оттормозился, а «Лада» влетела в другой автомобиль, который с потоком двигался со стороны улицы Орсовской.

Информации о пострадавших не поступало.