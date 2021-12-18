Момент ДТП с тремя машинами на Московском шоссе попал на видео

На Московском шоссе в Рязани днем 17 декабря случилось ДТП с участием трех автомобилей. Картина случившегося стала ясна после публикации группой «Дороги Рязани» записи с городской камеры видеонаблюдения.

Водитель Renault, буксируя «Ладу», излишне разогнался, и в момент выезда на перекресток с улицей Мервинской со стороны ТРЦ «Премьер» для него уже горел красный. Сначала легковушки по касательной столкнулись между собой, затем Renault оттормозился, а «Лада» влетела в другой автомобиль, который с потоком двигался со стороны улицы Орсовской.

Информации о пострадавших не поступало.