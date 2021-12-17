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Общество17 декабря 2021 14:39

Рязань потеряла участника Парада Победы Николая Беспалова

В апреле следующего года ему бы исполнилось 99 лет
Источник:kp.ru
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Николай Ефимович Беспалов (1923-1921).

Николай Ефимович Беспалов (1923-1921).

Как стало известно «КП-Рязань», некоторое время назад ушел из жизни фронтовик Николай Ефимович Беспалов.

Николай Ефимович родился 22 апреля 1923 года в городе Ахтырка Сумской области. На фронте с лета 1943 года. Первый бой летчик Беспалов принял под Харьковом. За бой 22 февраля 1945 года с двадцатью немецкими бомбардировщиками «Фокке-Вульф-190» награжден орденом Боевого Красного Знамени.

24 июня 1945 года участвовал в Парада на Красной площади в Москве.

- Накрапывал дождь, - рассказывал нам еще в 2010 году Николай Ефимович, - а мы маршировали по брусчатке и испытывали особую гордость: за страну, за то, что наконец закончилась проклятая война, за то, что именно нам досталась эта Великая Победа.

С 1965 года Николай Ефимович Беспалов проживал в Рязани.