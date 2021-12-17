В рязанском поселке Шлаковый временно отключили отопление
17 декабря в рязанском поселке Шлаковый отключили отопление. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рязани. Причина отключения – ремонтно-восстановительные работы на второй тепломагистрали около дома №13 по Куйбышевскому шоссе.
Приводим список улиц и адресов, которые остались без тепла:
- жилые дома на улицах Халтурина, Куйбышевском шоссе, Северном переулке, Лизы Чайкиной, Матросова, Ломоносова, Пугачева, Телевизионной, Разина, Трудовой, Бабушкина, Рытикова;
- детские сады №№ 77, 69, 19, 34, 78;
- школы №№ 41, 11.
По прогнозам, восстановить подачу отопления коммунальщики планируют к 20:00.
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