Изменился голос? Онкологи предупреждают: Это может быть рак гортани!

В Рязани врачи онкологического диспансера впервые прооперировали злокачественное новообразование гортани, применив углекислотный лазер и хирургический микроскоп. Это оборудование появилось в медицинском учреждении недавно. Медицинское название вмешательства - эндаларингиальная микрохирургическая лазерная резекция голосовой складки.

«На сегодняшний день никаких осложнений не выявлено, пациент самостоятельно питается, разговаривает, дышит», - цитирует областной минздрав онколога отделения опухоли головы и шеи, врача высшей категории Алексея Скопина.

В министерстве добавили, что операция проводилась совместно с профессором РАН, онкологом, хирургом Али Мудуновым и длилась не больше 1 часа. После нее пациент остался под наблюдением, хотя уже на следующий день был готов уйти домой.

Врачи-онкологи отмечают, что опухоль гортани грозит полной потерей голоса, а при запущенности — летальным исходом. В данном случае заболевание удалось выявить на ранней стадии в поликлиническом отделении. Чтобы вовремя побороть опасный недуг, нужно следить за своим голосом.

«При изменении голоса (охриплость, боль при глотании), которое длится более 2-х недель и отсутствует эффект от консервативного лечения, необходимо незамедлительно обратиться к онкологу по месту жительства», - рекомендуют специалисты онкоцентра.