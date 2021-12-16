В Сасове вора-рецидивиста выдали седые волосы

Сасовским полицейским удалось раскрыть дерзкую кражу «по седым волосам», сообщает пресс-служба рязанского УМВД. В полицию обратился сотрудник магазина электроники и сообщил, что во время инвентаризации продавцы не досчитались одного товара - электронного стабилизатора напряжения.

Оперативники попросили пострадавших вспомнить некоторых посетителей, которые были в магазине в момент кражи. В результате полицейским удалось выяснить, что в торговую точку заходил мужчина с характерными приметами – у него были седые волосы и особенности при движении. По этому описанию оперативники узнали 60-летнего местного жителя, которого неоднократно судили за воровство. В общей сложности он провел за решеткой 16 лет и освободился около года назад.

Дома у рецидивиста нашли украденный стабилизатор, который мужчина собирался, но еще не успел сбыть.

По предварительной информации, рецидивист заглянул в магазин бытовой техники, заметил покупательский ажиотаж и предположил, что в этой суете сможет незаметно спрятать под одеждой и вынести на улицу дорогостоящий прибор. Выйти с добычей на улицу ему удалось, но скрыться от окружающих и оперативников – нет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!