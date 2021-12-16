Александр Шемякин стал ректором Рязанского агроуниверситета

Доктор технических наук Шемякин повышает научный потенциал РГАТУ. Фото: группа VK вуза.

Доктор технических наук Александр Шемякин назначен ректором Рязанского государственного агротехнологического университета (РГАТУ) имени П.А. Костычева. Соответствующий приказ подписал министр сельского хозяйства России.

Отметим, что за истекший год с момента назначения Шемякина и.о. ректора университет вошел в ТОП-300 лучших высших учебных заведений страны по результатам Национального агрегированного рейтинга-2021.

Не забывают в университете прежнего ректора Николая Бышова - его именем названа научно-практическая лаборатория AMAZONE.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!