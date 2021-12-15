При строительстве БСМП выявили незаконное использование бюджетных средств

Распорядителю бюджетных средств при строительстве БСМП в Рязани допустили серьезные нарушения. Фото: vk.com/bsmpryazan

Контрольно-счетная палата завершила проверку расходов на строительство Больницы скорой медицинской помощи в Рязани. О достаточно серьезных нарушениях, выявленных аудиторами, свидетельствует тот факт, что материалы в итоге направлены в прокуратуру. Применяется такая формулировка, как «незаконное использование бюджетных средств».

«По фактам незаконного использования бюджетных средств материалы контрольного мероприятия направлены в прокуратуру Рязанской области», - говорится в отчете на официальном сайте КСП.

Публикация содержит несколько фактов без конкретики. Например, сказано, что министерство строительного комплекса допустило неэффективные расходы, но в чем это заключается, не уточнено.

Целый ряд претензий у аудиторов возник к заказчику — областному управлению капстроительства. Так, управление приняло и оплатило подрядчику работы с завышением объемов и стоимости (фирма добровольно излишек вернула). Кроме того, часть работ была выполнена некачественно. Какая именно, КСП опять же решила публично не сообщать. Имели место и нарушения требований законодательства в сфере закупок.