МХК «Рязань-ВДВ» выиграл в очередной раз – на своем льду

Никита Мареев ушел со льда с самым драгоценным для вратаря подарком - "сухарем". Фото: Елена МУКОВОЗОВА.

В очередном матче Национальной молодежной хоккейной лиги (НМХЛ) 14 декабря «Рязань-ВДВ» на своем льду встретился с ГУОР (Ярославль). Подопечные Артема Седунова уверенно победили 4:0.

Первую заброшенную шайбу зрители увидели лишь на пятой минуте второго периода – отличился Дмитрий Гундырев. В середине двадцатиминутки Даниил Мельник удвоил преимущество при игре в большинстве, а за 37 секунд до сирены Валерий Терентьев сделал счет комфортным для хозяев льда. На четвертой минуте заключительной игровой трети Николай Гнездилов установил статус-кво в противостоянии.

Отметим, что в дебютном для себя матче вратарь «десантников» Никита Мареев отразил 14 бросков в створ своих ворот, оставив их в неприкосновенности.

Напомним, что в этот же вечер ХК «Рязань» совершил маленький спортивный подвиг, вырвав победу в овертайме у лидера ВХЛ, «Динамо», на питерском льду.

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