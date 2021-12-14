ХК «Рязань» победил в овертайме у лидера ВХЛ на питерском льду

Павел Елизаров забросил очень важную для победы шайбу. Фото: Елена МУКОВОЗОВА,

14 декабря ХК «Рязань» провел второй матч подряд в Санкт-Петербурге. На этот раз против «Динамо», занимающего первое место в ВХЛ. «Горожане» в овертайме выиграли 3:2.

В воротах гостей впервые появился 20-летний Максим Клоберданец, его визави – ровесник Макар Чуфаров. Динамовцы дали отдохнуть основному вратарю.

Хозяева льда начали вальяжно, диагональ в своей зоне – ошибка – Павел Елизаров лишь подставил клюшку после великолепного паса Дмитрия Силантьева. Позже Исаак Валицкий с партнерами организовал настоящую осаду. В меньшинстве Клоберданец спас ворота, но за 21 секунду до конца периода, уже в равенстве, Александр Кулагин после трехходовки поразил ворота гостей 1:1.

Середина второго периода ознаменовалась потасовкой, в которой победу одержал защитник гостей Андрей Голиков. В меньшинстве Никита Пухов переиграл вратаря «Рязани», но шайба под щитками прошла мимо ворот. А потом Даниил Белялов добил шайбу в ворота после того, как Чуфаров отразил бросок Елизарова – вновь отличилось четвертое звено «горожан». Геометрия большинства динамовцев принесла успех, Александр Комаристый сравнял счет 2:2.

Третий период прошёл с небольшим преимуществом динамовцев, но гости не давали расслабиться питерским оборонцам. Выстояли и победили в овертайме у лидера ВХЛ. За 40 секунд до конца овертайма Михаил Бицадзе поставил точку в этом противостоянии.