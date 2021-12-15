В ближайшие два года в Рязани появятся два новых детских сада и школа

В Рязанской области утвердили перечень объектов, которые построят в ближайшие два года за счет кредитов из федерального бюджета. Соответствующее постановление губернатор Николай Любимов подписал 14 декабря.

Так, до конца 2022 года планируют построить и ввести в эксплуатацию следующие объекты:

- детский сад на 224 места в микрорайоне Кальное. На его возведение запланировано 220 млн рублей;

- детский сад на 224 места в микрорайоне Семчино. Стоимость строительства – 216 млн рублей;

- детский сад на 224 места в селе Дядьково (в районе ТЦ «Глобус»). Стоимость проекта - 228 млн рублей;

- детский сад на 115 мест в городе Рыбное. Объект построят за 132 млн рублей.

До конца 2023 года спроектируют и построят школу на 1100 мест в микрорайоне Олимпийский городок. На ее возведение заложили 1,2 млрд рублей.

Также в ближайшие два года расширят и реконструируют тоннель Западного канализационного коллектора. Объект протяженностью 4,5 километра планируется отремонтировать за 842 млн рублей.

Заявку Рязанской области на получение инфраструктурного бюджетного кредита одобрили еще в сентябре 2021 года. Всего на строительство социальных и технологических объектов регион получил 2,9 млрд рублей.