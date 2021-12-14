Губернатор Николай Любимов: «Я очень недоволен тем, как Рязань убирают от снега»

14 декабря на своих страничках в социальных сетях губернатор Николай Любимов высказался об уборке снега в областном центре.

- Я очень недоволен тем, как Рязань убирают от снега, - подчеркнул глава региона. – Такое же мнение высказывают жители города. Если центральные улицы чистят и посыпают более-менее оперативно, то про спальные районы и особенно дворы этого не скажешь.

Глава региона отметил, что во время оттепелей появляются огромные лужи, которые с трудом можно обойти. Во время заморозков – все покрывается льдом, по которому очень тяжело передвигаться. Причем, подобные ситуации наблюдаются во всех без исключения районах рязани.

- А этого быть просто не должно! – подчеркнул губернатор. – Люди платят за это деньгии должны получать качественные услуги.

Глава регионе поручил Государственной жилищной инспекции контролировать работу управляющих компаний и ТСЖ. Также отметил, что будет держать уборку снега на постоянном контроле.