Имам Рязани Аслиддин Сатторов участвует в конкурсе чтецов Корана в Каире

На фото Аслиддин Сатторов из Рязани на конкурсе чтецов Корана в Саудавской Аравии в 2015 году.

Имам города Рязани Аслиддин Сатторов участвует в Международном конкурсе чтецов Корана под патронатом президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси. Конкурс хафизов (чтецов Корана) проходит в Каире. Об этом сообщает Совет муфтиев России.

Всего в мероприятии участвуют более 74 участников из 40 стран мира.

Как признался в одном из интервью Аслиддин Сатторов, последние страницы Корана он выучил в 2010 году, когда ему было 18 лет.

«Мой путь к изучению Корана начался в детстве. С родителями выучил несколько сур. Потом учился в Кыргызстане в хафиз-центре. Там выучил последние три джуза (части)», - рассказывал имам.

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