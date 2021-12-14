В онкодиспансер попала 44-летняя рязанка с раком яичников. Вот что из этого вышло. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Рязанском онкологическом центре провели операцию женщине, больной раком, сразу на несколько органов.

Несколько дней назад в онкодиспансер попала 44-летняя пациентка с диагнозом злокачественное новообразование яичников. Обследование показало, что опухоль распространилась и на другие органы…

Пациентке провели сложнейшую операцию по удалению репродуктивных органов, часть мочевого пузыря, часть мочеточника и часть прямой кишки.

Ситуация осложнялась тем, что во время операции из самой опухоли сильно текла кровь, поэтому потребовалась совместная работа разных специалистов - онкогинекологов, онкопроктологов, онкоурологов и трансфузиологов (врачи, специализирующиеся на заболеваниях крови и плазмы человека – Ред.). Всего за жизнь и здоровье пациентки боролась бригада из десяти человек.

Врачам удалось сделать операцию и восполнить весь объем крови, которая женщина потеряла. На сегодняшний день состояние пациентки медики оценивают как удовлетворительное, но борьба за жизнь продолжается – 44-летнюю женщину курс химиотерапии.

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