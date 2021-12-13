В выходные под Рязанью пройдут соревнования по автокроссу

Фото с прошлогоднего "Новогоднего кубка Рязани".

18-19 декабря на трассе «Семеновская» (Рязанский район, вблизи одноименного населенного пункта) состоятся традиционные соревнования по автокроссу «Новогодний кубок Рязани».

Состязания пройдут в трех грузовых дивизионах (грузовики ЗИЛ-130, ГАЗ-53, «Газель»), а также на передне- и заднеприводных легковых автомобилях, автомобилях «багги» и внедорожниках УАЗ.

Соревнования носят статус открытого чемпионата Рязанской области.

Боевые заезды запланированы на субботу (18 декабря) с 11.00 до 16.00 и на воскресенье (19 декабря) с 11.00 до 15.30.

Вход для зрителей свободный.