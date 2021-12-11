На озере Ласковском под Рязанью засняли редкое явление – ледяные цветы. Фото: @lyubochkamitrokhina

На Ласковском озере в Рязанском районе сфотографировали ледяные цветы. Фото размещено в Instagram рязанки Любови Митрохиной.

«Озеро Ласковское, все покрыто ледяными цветами. Необыкновенная красота!» - написала девушка.

Фото сделано во время катания на коньках по Ласковскому озеру.

Рязанцы катались на коньках по водоему и снимали необычное красивое природное явление - ледяные цветы. Фото: @lyubochkamitrokhina

Отметим, что ледяные цветы на поверхности льда появляются, как правило, когда вода из перенасыщенного влагой воздуха конденсируется в виде кристалликов. Есть мнение, что цветы из ледяных кристаллов на пресных водоемах могут появиться только на тонком, свежем слое льда, если при этом будет большая разница между температурой поверхности льда и воздуха.

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