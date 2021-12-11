На Совхозной серийный вор, объявленный в федеральный розыск, бросал лед в окна дома

В Рязани задержали серийного вора, объявленного в федеральный розыск, сообщает сайт областного УМВД. Вечером, 10 декабря, полицейские, как обычно, патрулировали улицы в центре города. Экипаж получил сообщение, что на улице Совхозной двое неизвестных бросают лед в окно одного из домов. Автопатруль выдвинулся по указанному адресу и задержал двоих пьяных мужчин.

Выяснилось, что один из приятелей - 34-летний рязанец уже имеет судимость за кражу и, в настоящий момент, находится под следствием за воровство. В августе его уличили в хищении продукции из двух сетевых алкомаркетов и трех хищениях аккумуляторов.

Так как мужчина не являлся на проведение следственных действий, его объявили в федеральный розыск.