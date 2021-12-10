В Рязанской области задержали мужчину с самодельным арсеналом оружия и подпольной мастерской

В Михайловском районе полицейские задержали мужчину, который подозревается в незаконном изготовлении и сбыте огнестрельного оружия. По данным полиции, нелегальную мастерскую по переделке сигнального оружия в боевое в своей квартире оборудовал житель поселка Горенка. Криминальный товар он рассчитывал продавать через своих знакомых.

Всего подпольному оружейнику удалось продать пять пистолетов с комплектами патронов к ним. И только потом оперативники задержали во дворе собственного дома. При досмотре у мужчины изъяли 50 тысяч рублей.

Во время обыска в квартире оперативники обнаружили фрезерный станок, слесарные инструменты и целый арсенал самодельного оружия и боеприпасов: десять переделанных пистолетов, пять ружей, более 250 патронов разного калибра, а также 11 банок с порохом и пустой тубус от гранатомета.

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