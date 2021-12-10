За сутки с улиц Рязани вывезли 648 кубометров снега

За сутки с улиц Рязани коммунальщики вывезли 648 кубометров снега. Убирали преимущественно окраины областного центра. Сейчас коммунальщики активно обрабатывают пешеходные зоны от гололедицы. Прилотковую часть проезжей части убирают бригады мехуборки.

На остановках, пешеходных переходах и тротуарах работают пять тракторов-щеток, им помогают дворники. Снег счищают, а после обрабатывают пескосоляной смесью. За сутки коммунальщики рассыпали на улицах 33 кубометра смеси.

Несмотря на то, что в регионе установилась ясная и морозная погода, власти решили подстраховаться. По заверениям чиновников, в случае непогоды и сильных осадков заступить на дежурство готовы 22 комбинированные дорожные машины