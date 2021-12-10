Известный рязанский следователь написал гимн для прокуратуры

Почетный работник прокуратуры РФ, на протяжении 34 лет следователь по особо важным делам прокуратуры Рязанской области Дмитрий Плоткин написал для родного ведомства проект гимна. Предполагается, что песня впервые прозвучит на концерте в Рязани, посвященном 300-летию российской прокуратуры.

Это не первая патриотическая работа Дмитрия Матвеевича. Недавно в свет при содействии министерства культуры и туризма Рязанской области вышла песня «Беспокойное сердце России». Композиция посвящена 80-летию битвы под Москвой. Музыку написал видный деятель культуры РФ Александр Ермаков, слова Дмитрия Плоткина. Проект гимна прокуратуре в аранжировке Эдуарда Кальченко создан тем же творческим коллективом. Исполнитель песен – выпускник академии имени Гнесиных, лауреат многих конкурсов Никита Осин.

- Прокуратуре России в декабре исполнится 300 лет. Но до этого так никто и не написал ее гимн. Идея это исправить возникла, когда объявили конкурс стихов о прокуратуре. Написание гимна далось мне сложнее, чем песни к 80-летию битвы под Москвой, - признается автор. – Сложная специфика и деятельности прокуратуры, и самой терминологии. К тому же, когда ты в этом ведомстве отработал почти сорок лет, и знаешь эту работу изнутри, написать об этом гораздо сложнее, чем если бы писал сторонний человек. Но песня написана. Это пока проект, гимном она станет, когда ее примут в таком качестве. Надеюсь, что она пройдет стадию принятия и понравится людям.