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Политика10 декабря 2021 9:50

Губернатора Николая Любимова наградили орденом РПЦ

Награды от церкви глава региона удостоился в честь своего 50-летия и помощь епархии
Источник:kp.ru
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Губернатора Николая Любимова наградили орденом РПЦ.

Губернатора Николая Любимова наградили орденом РПЦ.

Губернатора Николая Любимова наградили орденом преподобного Сергия Радонежского III степени, сообщает Рязанская епархия. Вручил награду главе региона 9 декабря митрополит Рязанский и Михайловский Марк.

Как указала епархиальная пресс-служба, орден Любимов получил за помощь Рязанской епархии и в связи с 50-летием со дня рождения.

Вручая орден, владыка поздравил губернатора с юбилеем и поблагодарил «за труды и общие начинания, направленные на благо жителей Рязанской области».

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