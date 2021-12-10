Губернатора Николая Любимова наградили орденом РПЦ.

Губернатора Николая Любимова наградили орденом преподобного Сергия Радонежского III степени, сообщает Рязанская епархия. Вручил награду главе региона 9 декабря митрополит Рязанский и Михайловский Марк.

Как указала епархиальная пресс-служба, орден Любимов получил за помощь Рязанской епархии и в связи с 50-летием со дня рождения.

Вручая орден, владыка поздравил губернатора с юбилеем и поблагодарил «за труды и общие начинания, направленные на благо жителей Рязанской области».

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