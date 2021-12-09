Полиция вывела из магазина «Бристоль» в центре Рязани покупателя без маски

Полицейские вывели из магазина «Бристоль» в центре Рязани покупателя без маски. Он нарушил масочный режим.

Вечером 8 декабря, около 21:30, из магазина «Бристоль», расположенного на улице Вокзальной, напротив вокзала «Рязань-1», полиция вывела мужчину, который находился в торговом заведении без маски. Фото «КП-Рязань» прислал очевидец.

«В магазине было несколько покупателей, один из них без маски. Двое полицейских сразу попросили его пройти с ними. Объяснили, что он нарушает масочный режим. Мужчина был трезвым, адекватным, на улице его ждали жена с маленьким ребенком, - рассказывает источник. – Когда женщина заволновалась, куда ведут ее мужа, полицейские ответили, что ничего страшного, нужно дать некоторые разъяснения. Мол, ни штрафы, ни протоколы ему не грозят. Чем все закончилось, не знаю, но еще несколько минут стояли на улице».

Позже «КП-Рязань» объяснили, что во время масочных рейдов полицейские без составления протоколов могут просто разъяснять гражданам, нарушающих масочный режим, о необходимости его соблюдения.

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