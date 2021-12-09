Юлия Рокотянская: «Приоритет для нас – доверие граждан»

Юлия Владимировна Рокотянская.

Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская провела прием граждан. Большинство вопросов заявителей были рассмотрены в режиме ВКС.

Рязанка Ольга Базылева поблагодарила Юлию Рокотянскую за оказанную консультативную помощь в решении вопроса. Благодаря своевременному обращению в суд она получила выкупную стоимость квартиры, пострадавшей в результате пожара. Также она высказала просьбу о помощи с освещением улицы Братиславской и пожаловалась на стихийную стоянку большегрузных автомобилей с работающими двигателями.

- Будем и дальше содействовать рязанцам в рамках правового поля и полномочий Рязанской городской Думы. Приоритет для нас – доверие граждан, - сказала Юлия Рокотянская. – Что касается освещения – эти вопросы необходимо решать во всем городе. На эту проблему обратил внимание Губернатор региона Николай Любимов на недавнем заседании Правительства.

К главе муниципального образования обратился житель улицы Птицеводов Евгений Дурнов. Он также поднял вопросы освещения улиц поселка Юбилейный, благоустройства, реконструкции и расширения автомобильной дороги вдоль новостроек. Тема благоустройства пешеходной дорожки, ведущей через овраг к школе № 60/61, обсуждалась на выездных приемах главы муниципального образования ранее. Жителям был разъяснен механизм участия в программе реализации проектов местных инициатив. Заявка уже подана в администрацию Рязани 8 декабря, в данный момент жители продолжают сбор документов. Для более эффективной работы по благоустройству активисты обсуждают возможность создания ТОС на территории поселка. Заявителю были даны необходимые консультации.

Рязанец Алексей Кованов обратился с просьбой об оказании содействия в переносе мемориальной доски, посвященной переименованию улицы Циолковского в доступное для обозрения место – на фасад многоквартирного дома №1/7 по ул. Циолковского. В данный момент работы по переносу выполнены. Также было отмечено, что в следующем году известному ученому, основоположнику космонавтики Константину Циолковскому исполнится 165 лет. Алексей Кованов поделился своими предложениями по празднованию юбилея нашего земляка.

Большинство вопросов были рассмотрены в режиме ВКС.

Директор Рязанского педагогического колледжа Марина Денисова обратилась к Юлии Рокотянской с вопросами благоустройства территории образовательного учреждения. На муниципальном участке, по которому осуществляется подъезд и подход к колледжу, происходит регулярный застой воды. Это является причиной подтопления не только территории колледжа, но и близлежащих домов частного сектора. Имеющиеся колодцы ливневой канализации в период осадков со своей функцией не справляются. В качестве временной меры предложено произвести отсыпку дороги щебнем, чтобы в зимнее время обеспечить безопасный проезд и проход к колледжу.

- Все подходы к учреждениям образования должны соответствовать требованиям безопасности. Проблему ремонта и строительства сетей ливневой канализации нужно решать комплексно, - подчеркнула Юлия Рокотянская

Информация предоставлена пресс-службой Рязанской городской Думы.