Рязанские медики спасли ребенка с огромной щепкой в трахее

Медики Рязанской областной детской клинической больницы спасли юного рязанца с огромной щепкой в трахее. Как рассказали в областном минздраве, в медучреждение обратились родители мальчика. Они рассказали, что у ребенка уже три дня затрудненное дыхание и мучительный кашель. Медики осмотрели ребенка и выяснили, что в его трахее застрял инородный предмет. К счастью, он не перекрыл поступление кислорода в организм, но создавал опасность для здоровья.

Специалисты с помощью бронхоскопа достали застрявший в трахее предмет. Им оказалась большая деревянная щепка. Как она попала в организм мальчика, остается загадкой.

После того, как щепку вытащили, ребенок сразу стал нормально дышать. Для профилактики гнойно-воспалительных осложнений ему назначили противомикробную терапию.