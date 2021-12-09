Рязанцам с QR-кодами разрешили присутствовать на утренниках

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Рязанцы - обладатели QR-кодов о перенесенном COVID-19 или вакцинации смогут посещать детские утренники. Об этом сообщил представитель регионального управления Роспотребнадзора в комментариях на странице губернатора Николая Любимова в соцсети «Вконтакте».

«…Обязательным условием является наличие сведений о законченной вакцинации против COVID-19 или перенесенном заболевании за последние шесть месяцев», - сообщили в санитарном ведомстве.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что принимаемые меры направлены, в первую очередь, на то чтобы обезопасить детей от возможных рисков.