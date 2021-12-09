Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
-6°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье9 декабря 2021 11:43

Рязанцам с QR-кодами разрешили присутствовать на утренниках

Роспотребнадзор назвал условие для посещения взрослыми детских праздников
Источник:kp.ru
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Фото: архив "КП".

Фото: архив "КП".

Рязанцы - обладатели QR-кодов о перенесенном COVID-19 или вакцинации смогут посещать детские утренники. Об этом сообщил представитель регионального управления Роспотребнадзора в комментариях на странице губернатора Николая Любимова в соцсети «Вконтакте».

«…Обязательным условием является наличие сведений о законченной вакцинации против COVID-19 или перенесенном заболевании за последние шесть месяцев», - сообщили в санитарном ведомстве.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что принимаемые меры направлены, в первую очередь, на то чтобы обезопасить детей от возможных рисков.