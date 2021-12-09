Рязанец ограбил продавца палатки на Народном бульваре

Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Полицейские задержали рязанца, подозреваемого в ограблении продавца торговой палатки, расположенной на Народном бульваре. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Вечером в дежурную часть обратилась 58-летняя продавщица киоска, рассказавшая, что стала жертвой нападения неизвестного ей молодого человека. Он по пояс забрался в окно павильона, вырвал у нее мобильный телефон, после чего скрылся.

Чуть позже сотрудники ППС и уголовного розыска на улице Великанова по приметам задержали 18-летнего парня и изъяли у него похищенный телефон. Выяснилось, что у подозреваемого уже есть судимость за кражу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».