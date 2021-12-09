Одно кафе и семь магазинов Рязанской области лишились сомнительного алкоголя

Во время очередного рейда полицейские обнаружили в Рязани одно кафе и семь магазинов, где продавали алкоголь без какой-либо сопроводительной документации. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Сомнительное спиртное обнаружили в Рязани, а также в Рязанском, Спасском и Шиловском районах.

Помимо общепита и торговых точек горячительным торговали в строящемся здании в Ряжске, а в Спасском районе полицейские обнаружили даже автомобиль, приспособленный под магазин.

В общей сложности у бутлегеров изъяли 680 литров спиртного.

Нарушителей теперь ждут серьезные штрафы.

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