В «Прямом эфире» Андрея Малахова покажут сюжет о лидере рязанской ОПГ

Фото: страница Сергея Виговского "ВКонтакте".

9 декабря в 17.15 на телеканале «Россия 1» выйдет программа Андрея Малахова «Прямой эфир». В ней популярный телеведущий расскажет историю беглого лидера осокинской ОПГ Алексея Лебедева по кличке «Лебедь».

Журналисты программы провели собственное расследование и выяснили, что тот самый главарь банды сбежал на территорию Украины, изменив имя и фамилию на Сергей Виговский. Сейчас он занимается бизнес-тренингами и даже ведет свой блог в YouTube.

В программе выступил известный рязанский следователь Дмитрий Плоткин, участвовавший на рубеже веков в расследовании преступлений осокинских. В разговоре с «КП-Рязань» Дмитрий Матвеевич поделился, что без труда узнал в проживающем на Украине Виговском того самого кровавого «Лебедя» из девяностых.

Напомним, о том, что Лебедев находится на Украине, стало известно как минимум с 2016 года, когда его задержала местная полиция по запросу России для экстрадиции. Но с тех пор прошло пять лет, а подозреваемого так и не передали в руки российского правосудия.

До этого долгое время Лебедев не привлекал к себе внимание правоохранительных органов, так как полностью изменил свою жизнь. Ушел из криминала, занялся сетевым маркетингом и стал одним из руководителей компании Vertex Life.