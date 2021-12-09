На создание этноплощадок в Рязанской области выделят по 1 млн рублей

В 2022 году в Рязанской области при всех местных учреждениях культуры могут появиться уникальные этноплощадки. На их создание из регионального бюджета выделят грантовые деньги в размере 1 миллиона рублей. Новшество, по мнению властей, поможет сохранить и популяризировать традиционную культуру, которая постоянно нуждается в поддержке.
Сегодня специальные этноплощадки в отдельных населенных пунктах региона уже создаются. Школьники и студенты проводят большую исследовательскую работу, по итогам которой с помощью дизайнеров, художников, специалистов местных музеев и библиотек создают в местных домах культуры уникальную для каждого поселения этнографическую площадку.
В 2022 году планируется этот опыт распространить повсеместно, а также открыть главную этнографическую площадку Рязани с уникальной коллекцией Рязанского костюма, образовательными программами и лекториями для школьников.
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