На создание этноплощадок в Рязанской области выделят по 1 млн рублей

В 2022 году в Рязанской области при всех местных учреждениях культуры могут появиться уникальные этноплощадки. На их создание из регионального бюджета выделят грантовые деньги в размере 1 миллиона рублей. Новшество, по мнению властей, поможет сохранить и популяризировать традиционную культуру, которая постоянно нуждается в поддержке.

Сегодня специальные этноплощадки в отдельных населенных пунктах региона уже создаются. Школьники и студенты проводят большую исследовательскую работу, по итогам которой с помощью дизайнеров, художников, специалистов местных музеев и библиотек создают в местных домах культуры уникальную для каждого поселения этнографическую площадку.

В 2022 году планируется этот опыт распространить повсеместно, а также открыть главную этнографическую площадку Рязани с уникальной коллекцией Рязанского костюма, образовательными программами и лекториями для школьников.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!