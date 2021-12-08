Рязанцы все еще продолжают давать своим детям редкие и полузабытые имена Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Появился список самых редких и наиболее частых имен, которые родители давали своим детям в ноябре 2021 года в Рязани и Рязанской области. По данным регионального ЗАГС, чаще всего в прошлом месяце регистрировали детей со следующими именами:

- мальчикам: Артем, Максим, Михаил, Дмитрий, Егор, Роман, Матвей, Андрей, Иван, Александр;

- девочкам: Мария, Ксения, Валерия, Анна, Варвара, Полина, Ева, София, Елизавета, Анастасия.

Редкие имена, которые рязанцы осмелились дать своим детям в ноябре:

- мальчики: Вениамин, Назар, Глеб, Всеволод, Родион, Платон, Станислав, Борислав, Мирослав;

- девочки: Илона, Таисия, Пелагея, Мелания, Регина, Виталина, Злата, Святослава, Ярослава.

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