Рязанцы все еще продолжают давать своим детям редкие и полузабытые имена
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Появился список самых редких и наиболее частых имен, которые родители давали своим детям в ноябре 2021 года в Рязани и Рязанской области. По данным регионального ЗАГС, чаще всего в прошлом месяце регистрировали детей со следующими именами:
- мальчикам: Артем, Максим, Михаил, Дмитрий, Егор, Роман, Матвей, Андрей, Иван, Александр;
- девочкам: Мария, Ксения, Валерия, Анна, Варвара, Полина, Ева, София, Елизавета, Анастасия.
Редкие имена, которые рязанцы осмелились дать своим детям в ноябре:
- мальчики: Вениамин, Назар, Глеб, Всеволод, Родион, Платон, Станислав, Борислав, Мирослав;
- девочки: Илона, Таисия, Пелагея, Мелания, Регина, Виталина, Злата, Святослава, Ярослава.
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