Высокопоставленный чиновник оспаривает свою отставку через Рязанский облсуд

В делопроизводстве Рязанского областного суда находится иск от 19 ноября 2021 года, в рамках которого рассматривается трудовой спор о восстановлении на работе/муниципальной службе, связанный с прекращением допуска к гостайне. Возможно, это дело не привлекло бы внимания журналистов, если бы не его квалификация и дата подачи.

Иск был подан ровно через месяц после скандальной отставки молодого вице-губернатора Рязанской области. Достоверно о причастности экс-вице говорить не приходится, так как данные истца и ответчика на сайте облсуда скрыты. Судебное заседание по делу назначено на 13 декабря.