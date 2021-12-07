В Рязани вводят 900 рекордных мест под ясли, но дефицит еще остается

В Рязани вводят 900 рекордных мест для яслей, но дефицит еще остается. Фото: правительство Рязанской области.

В Рязани рекордное количество ясельных мест для детей в садах – 900. Об этом заявил губернатор Николай Любимов, во время посещения детских садов №149 и №7. Именно там открыли новые пристройки-ясли.

Оба детских сада находятся в Дашково-Песочне. Строить пристройки начали в 2020 году. На все потратили более 150 млн рублей из бюджета различных уровней.

«Впечатления замечательные, все сделали индивидуально, с любовью и душой, что важно, – не скрывал Николай Любимов. - За текущий год удалось выполнить серьезную работу. У нас рекордное количество - 900 мест, но порядка 400 мест остается в Рязани дефицит, конечно, мы должны вопрос в ближайшее время решить».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!