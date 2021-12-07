Губернатор Любимов отменил карантин по АЧС на пятой базе Рязани

Карантин снят на пятой базе - можно приезжать за покупками. Фото из архива "КП".

Своим постановлением глава рязанского региона Николай Любимов отменил карантин по африканской чуме свиней (АЧС), наложенный на основную - пятую - базу оптовиков Рязанской области.

«Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по заболеванию африканской чумой свиней в холодильной камере № 2 сборно-разборного здания, расположенного в 13,5 м от юго-восточного угла здания, расположенного по адресу: проезд Шабулина, д. 8А муниципального образования – городской округ город Рязань Рязанской области», - говорится в официальном документе.

Напомним, что АЧС была завезена в Рязань в чувашской колбасе.

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