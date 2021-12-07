Главврач ОКБ сравнил антиваксеров с теми, кто предпочитает прыгать без парашюта

Андрей Карпунин сам привился, ревакцинировался - и рекомендует другим.

Главный врач рязанской ОКБ Андрей Карпунин сравнил антиваксеров с теми, кто предпочитает прыгать без парашюта.

«Многие сейчас любят ссылаться на клинические исследования. Это можно сравнить с клиническим исследованием парашюта, - предлагает Андрей Карпунин в эфире «Вести Рязань». – Наверное, чтобы проверить его эффективность, нужно, чтобы сто человек прыгнули с парашютом, а сто - без. Люди все летят в одном самолете, для них всех изобрели средство спасения - эту вакцину, но при этом, нет, многие считают, что будут прыгать без парашюта, без вакцины».

Главный врач отметил, что в настоящее время количество больных в рязанской области снижается как раз благодаря вакцинированным.

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