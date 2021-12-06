Бешено несся на красный. Видео прояснило картину ДТП в центре Рязани

Опубликовано видео момента ДТП в центре Рязани, в результате которого автомобиль вылетел на тротуар.

Опубликовано видео момента ДТП в центре Рязани, в результате которого автомобиль вылетел на тротуар. Запись с камеры, наблюдающей за перекрестком улиц Введенской и Ленина, появилась в группе «Дороги Рязани».

На записи видно, как один из автомобилей Renault бешено несется на красный со стороны филармонии, тогда другой неторопливо пересекает перекресток на свой зеленый.

Ранее в Госавтоинспекции сообщили, что в ДТП никто не пострадал. Исходя из картины случившегося, водителям в этом смысле повезло. К счастью, и пешеходов у остановки у ТЦ «Атрон» в тот момент не оказалось.