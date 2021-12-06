Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
-4°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия6 декабря 2021 14:31

Бешено несся на красный. Видео прояснило картину ДТП в центре Рязани

В сети появилась запись с камеры, наблюдающей за перекрестком улиц Введенской и Ленина
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Опубликовано видео момента ДТП в центре Рязани, в результате которого автомобиль вылетел на тротуар.

Опубликовано видео момента ДТП в центре Рязани, в результате которого автомобиль вылетел на тротуар.

Опубликовано видео момента ДТП в центре Рязани, в результате которого автомобиль вылетел на тротуар. Запись с камеры, наблюдающей за перекрестком улиц Введенской и Ленина, появилась в группе «Дороги Рязани».

На записи видно, как один из автомобилей Renault бешено несется на красный со стороны филармонии, тогда другой неторопливо пересекает перекресток на свой зеленый.

Ранее в Госавтоинспекции сообщили, что в ДТП никто не пострадал. Исходя из картины случившегося, водителям в этом смысле повезло. К счастью, и пешеходов у остановки у ТЦ «Атрон» в тот момент не оказалось.