От коронавируса в Рязанской области привилась почти половина населения

Первый компонент вакцины получили 511 тысяч человек, свыше 68 тысяч – ревакцинировались. Такие данные привела опергруппа рязанского правительства 6 декабря.

За минувшую неделю число рязанцев, привитых впервые, увеличилось на 24 тысячи, завершивших полный курс вакцинации – на 33 тысячи. Свыше 7 тысяч прошли ревакцинацию.

Тем временем, в Рязанской области выявили еще 233 случая заболевания коронавирусом. Таким образом, согласно официальной статистике, всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 56839 человек.

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