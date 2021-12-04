На Рязанскую область опустится сильный туман

4 декабря в Рязанской области снова ожидается сильный туман. Метеопредупреждение опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным метеорологов, ночью и утром с сохранением до конца суток в Рязанской области местами ожидается туман, с видимостью 200-500 метров. Кроме того, по прогнозу синоптиков, в субботу пройдут дождь и мокрый снег.

В управлении МЧС обратились к жителям просьбой быть внимательными и аккуратными на дорогах, а водителям - соблюдать пониженный скоростной режим и правила дорожного движения.

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