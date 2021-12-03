В массовой аварии в Кальном в Рязани пострадал ребенок

Днем 3 декабря в Рязани в микрорайоне Кальное (Касимовское шоссе) произошло массовое ДТП. Об этом «КП-Рязань» сообщили в ГИБДД.

«По предварительным данным, авария произошла у дома №32/1 по Касимовскому шоссе. Столкнулись четыре машины, пострадали два человека, в том числе – ребенок», - говорится в сообщении.

Что конкретно случилось на месте аварии, полиция не сообщает, но заверила, что в настоящее время идет проверка. В ближайшее время все обстоятельства будет установлены.

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