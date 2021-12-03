Поезда Москва — Евпатория вновь будут ходить через Рязань с 28 февраля. Фото: grandtrain.ru

С 28 февраля возобновятся рейсы поезда «Таврия» по маршруту Москва — Евпатория, который останавливается в Рязани. Ходить он будет через день, проводя в пути 1 сутки и 10 часов.

«Сезонный поезд приостановил курсирование на зимний период, но принимая во внимание многочисленные просьбы пассажиров, руководство компании-перевозчика приняло решение о возобновлении маршрута уже с начала весны», - сообщает «Гранд Сервис Экспресс».

Поезд отбывает из Москвы в 23:50, на вокзале «Рязань-2» оказывается в 2:45, а в Евпатории — в 10:30 (на следующий день после отправления из Рязани). В обратный путь «Таврия» трогается в 22:20, «Рязани-2» достигает через день в 05:07, столицы — в 8:23.