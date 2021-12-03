В Рязани открылся самый большой ресторан McDonalds

Заведение открылось 3 декабря.

3 декабря в Рязани открылся восьмой ресторан международной сети McDonalds. Он расположился в двухэтажной ротонде Городских рядов на улице Краснорядской.

В новом заведении работает «МакКафе», экспресс-окно, кассы и множество терминалов для бесконтактного заказа. На двух этажах расположилось несколько залов с самым большим в Рязани количеством посадочных мест.

В день открытия посетителей, желающих отведать американского фаст-фуда, было не слишком много, но и сказать, что залы были пусты, никак нельзя.

Попасть в заведение можно исключительно по QR-коду или справке. Для остальных предложат воспользоваться экспресс-окном или услугой доставки.

McDonalds работает на рынке общественного питания Рязанской области уже 13 лет. Первое заведение этой сети открылось в регионе в ТРЦ «Виктория плаза» 29 мая 2008 года. За это время в Рязань пришли и другие популярные международные сети общепита. Такие, как Burger King, Subway и KFC.

Фаст-фуд занимает два этажа старинной ротонды.