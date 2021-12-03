Под Рязанью чуть не задушили женщину, которая внесла в черный список мужа

Александро-Невские полицейские пресекли семейный конфликт, который грозил закончиться убийством. Об этом сообщает УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, между сожителями - 33-летним мужчиной и 30-летней женщиной – произошла ссора.

Накануне женщина была на сутках. Когда ее супруг позвонил, она поняла, что мужчина пьет. Дама обиделась и внесла супруга в черный список на телефоне. Мужчина несколько раз звонил жене, но по понятным причинам не мог дозвониться.

«Это его расстроило, а утром, после дежурства, 30-летняя рязанка решила не торопиться домой и заглянула в гости к подружке», - сообщает пресс-служба.

Мужчина с похмелья растревожился, что жены нет дома, и отправился на поиски. Нашел ее быстро (спасибо местным жителям, указали дорогу – Ред.). Он тут же предъявил ей претензии, а потом стал кричать: «Я задушу тебя».

На место происшествия тут же прибыла полиция, которая быстро «нейтрализовала опасную ситуацию».

В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту угрозы убийством.

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