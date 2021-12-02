Рязанец ответит перед судом за непристойную переписку с малолетней

20-летний житель Рязанского района предстанет перед судом за развратные действия в отношении малолетней. Парня обвиняют в том, что он вел переписку непристойного содержания с 13-летней девочкой.

Из материалов дела следует, что обмен сообщениями, которые стали поводом для уголовного дела, происходил в социальных сетях осенью 2020 года.

«Действия против половой неприкосновенности несовершеннолетних являются уголовно-наказуемым деянием, даже если к детям не применяется насилие», - напомнили в СК СКР по Рязанской области.

Часть 2 статьи 135 УК РФ, как в данном случае, грозит лишением свободы на срок от трех до восьми лет.