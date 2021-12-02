На месте сгоревшей «Карусели» в Рязани появится новый гипермаркет «Магнит Экстра»

Год назад в ТРЦ «М5 Молл» в Рязани произошел пожар, в результате которого выгорела часть здания, а еще часть торговых площадей существенно пострадала. В их числе оказался и гипермаркет «Карусель», принадлежащий компании «R5 групп ритейл». Последние, видимо, решили не искушать судьбу и не стали восстанавливать магазин.

Но свято место пусто не бывает, и на ту же торговую площадь положил взгляд другой крупный ритейлер – компания «Магнит». И уже в декабре, как сообщает сайт компании, на этом месте откроется магазин нового формата «Магнит Экстра».

Как обещает ритейлер, это будет магазин нового для Рязани формата – его отличает яркий дизайн, тематические зоны, разработанные в партнерстве с крупнейшими компаниями FMCG сектора, расширенное промо-предложение, высококачественные технологии. Ассортимент непродовольственных и сезонных товаров адаптирован под основные потребности покупателей – переход от принципа «всего понемногу» к продуманному предложению.

Из «фишек» будут: зона детского творчества, отдел продуктов для здорового питания, электронный сомелье.

За свежесть овощей и фруктов будет отвечать умная туманообразующая система — технология, которая позволяет сохранить свежесть, предотвращает обезвоживание и сохраняет все полезные свойства продукции, - сообщает их сайт.

Будут ли работать все кассы во избежание очередей, как это принято в цивилизованных странах, на сайте не сообщается.

Точная дата открытия пока неизвестна, но то, что это произойдет в этом году – факт.