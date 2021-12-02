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Происшествия2 декабря 2021 12:32

В Рязани задержали преступников, легализовавших как минимум 130 мигрантов

При обыске у двоих уроженцев Средней Азии нашли поддельные печати и документы
Источник:kp.ru
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Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Рязанские полицейские пресекли деятельность преступников, организовавших канал нелегальной миграции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.

По предварительной информации, с мая 2021 года двое уроженцев Средней Азии привлекли к противоправной деятельности более 20 собственников жилых помещений. С их помощью соучастники фиктивно поставили на учет более 130 иностранцев.

Также отмечается, что подозреваемые организовали изготовление и сбыт поддельных платежных квитанций и бланков уведомлений о прибытии.

Задержать мужчину и женщину удалось в сотрудничестве с сотрудниками региональных управлений ФСБ и Росгвардии.