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Происшествия2 декабря 2021 8:34

В ДТП на трассе «Каспий» в Рязанской области погиб человек

«Лада Приора» столкнулась со встречным грузовиком
Источник:kp.ru
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«Лада Приора» в Ряжском районе столкнулась со встречным грузовиком.

«Лада Приора» в Ряжском районе столкнулась со встречным грузовиком.

На трассе «Каспий» в Рязанской области в ДТП с участием «Лады Приоры» и грузового автомобиля MAN погиб человек. Случилось это на территории Ряжского района (300-й километр) 1 декабря примерно в 17:20, сообщает пресс-служба областного УМВД.

По предварительной информации, водитель «Лады» - 43-летний житель Тамбовской области - не справился с управлением и столкнулся со встречным MAN. Грузовиком с полуприцепом управлял житель Тульской области 49 лет.

«В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб», - рассказали в Госавтоинспекции.

Грузовиком управлял житель Тульской области 49 лет.

Грузовиком управлял житель Тульской области 49 лет.