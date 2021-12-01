В Рязани появились переписчики-самозванцы

В Рязани заметили переписчиков-самозванцев. 1 декабря в редакцию «КП» обратилась читательница, проживающая в центре города. В ее дверь позвонили двое молодых людей в черной одежде и представились волонтерами-переписчиками. Мужчины утверждали, что, так как в установленный Росстатом срок не удалось обойти все адреса, перепись населения якобы продлили до конца 2021 года, и долг каждого гражданина – принять в ней участие. Удостоверения у них не было, как и одежды с опознавательными знаками, в руках – папка и картонный планшет.

Девушка злоумышленникам не поверила и дверь не открыла. На этом общение закончилось, поэтому мотивы аферистов неясны.

В Рязаньстате на ситуацию отреагировали так:

– Перепись населения закончилась у нас 14 ноября по всей стране, – отвечает начальник отдела переписи населения Рязанской области Ирина Афонина. – Люди, приходившие к девушке, никакого отношения к переписи не имеют. Это мошенники. Переписчики должны были быть в экипировке, иметь при себе удостоверение и не картонный, а электронный планшет. Именно так ходили наши волонтеры с 15 октября по 14 ноября, но после этого периода ни один из них у нас по городу с целью опроса не ходит. В настоящее время они уже получают оплату за выполненную работу.

Также в ведомстве сообщили, что оперативные сведения о численности населения появятся уже в январе 2022 года, а полные итоги переписи станут известны примерно через год.

Уважаемые читатели, если вас посетят подобные личности, сообщите об этом в полицию по телефону 02 (с мобильного – 102 или 112) или своему участковому.